Mai come in questa stagione a Massimiliano Allegri sono mancati i gol dei centrocampisti. Dall’intero reparto ne sono arrivati 7. I migliori realizzatori: Locatelli e McKennie, giocatori entrambi fermi adesso per infortunio. 7 gol da un intero reparto: era già successo con la Juve di Gigi Del Neri, prima della serie dei 9 scudetti consecutivi, e – anche- in occasione anche dell’ultimo successo tricolore con Maurizio Sarri in panchina. C’è da dire che quella fu la stagione divisa a metà dal lockdown e soprattutto quella squadra aveva Cristiano Ronaldo che faceva i gol, per entrambi i reparti. Nelle tre stagioni di Conte e le prime di Allegri, i centrocampisti avevano portato un numero importante di gol alla causa. Con i capocannonieri del reparto con numeri da attaccanti: (Marchisio 9, Vidal 10 e 11 gol, un giovanissimo Pogba 8 per due stagioni)