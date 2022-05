All'Olimpico i biancocelesti si prendono il quinto posto, in attesa della trasferta della Roma a Firenze, grazie al duo spagnolo Patric-Luis Alberto. Dopo un primo tempo equilibrato, la Lazio concretizza una leggera superiorità con il primo gol in Serie A del difensore. Il centrocampista, dopo l'assist, completa il suo show sfruttando un'azione di Lazzari: tocco di suola per evitare Audero e tiro da due passi con tunnel. La Samp si ferma a un palo di Quagliarella e non può ancora dirsi sicura della salvezza