Probabili formazioni di Spezia-Atalanta

Thiago Motta va verso un solo cambio rispetto al match contro la Lazio di una settimana fa: al posto di Hristov è pronto Erlic. Gasperini deve fare a meno di Zapata (e di Scalvini): in attacco, insieme a Muriel, ci sarà Malinovskyi. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni del primo match di Serie A di questa domenica, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now

La domenica di Serie A si aprirà al Picco con il match tra Spezia e Atalanta. Gli uomini di Thiago Motta sono vicini alla salvezza e cercheranno punti pesanti per fare un altro passo importante verso il loro obiettivo; la Dea, invece, è ancora in corsa per i posti in Europa e proverà a tornare a Bergamo con i tre punti. Calcio d'inizio alle 12:30 con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, e in streaming su Now.