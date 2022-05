Spezia, bestemmia Provedel: squalifica annullata

La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il ricorso dello Spezia e annullato la squalifica per il portiere, punito per aver pronunciato un'espressione blasfema. Ivan Provedel sarà regolarmente a disposizione contro l'Atalanta, domenica alle ore 12.30. Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Buone notizie per lo Spezia di Thiago Motta. La Corte d'Appello ha infatti accolto il ricorso presentato dal club ligure, annullando la giornata di squalifica per Ivan Provedel. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea aveva deciso di fermare il portiere bianconero per "aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo", durante la gara contro la Lazio dell'ultimo turno. Il portiere classe 1994 sarà regolarmente a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro l'Atalanta, valevole per la 36^ giornata di Serie A (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).