La sfida del Picco apre la domenica della 36^ giornata del campionato di Serie A. Lo Spezia ha necessità di fare punti per allontanare definitivamente la zona retrocessione, mentre l'Atalanta vuole recuperare terreno in classifica per conquistare un posto in Europa. Thiago Motta lascia Manaj in panchina e punta su Agudelo falso nueve. Gasperini, senza Zapata, lancia Malinovskyi insieme a Muriel e proprio il colombiano sblocca la partita al 15' su assist del compagno di reparto. Diretta su Sky Sport Uno