Al Dall'Ara il derby emiliano apre la domenica della 37^ giornata di Serie A. Mihajlovic schiera Orsolini (e non Barrow) accanto ad Arnautovic, c'è Aebischer in mezzo mentre Theate recupera in difesa. Dionisi sceglie il 4-2-3-1 con il ritorno di Traoré sulla trequarti. Titolari Henrique e Rogerio. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD