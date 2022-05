statistiche

Andrea Pinamonti ha realizzato 13 gol in questo campionato, era dalla stagione 2014/15 che un giocatore under 23 non segnava così tanto per una squadra neopromossa in Serie A (Paulo Dybala con il Palermo in quel caso). In più, la prima delle due doppiette nel torneo del classe ‘99 è stata realizzata proprio contro la Salernitana lo scorso 23 ottobre