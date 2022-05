Probabili formazioni Verona-Torino

Tudor perde Barak, Lasagna favorito per una maglia da titolare; Juric senza Bremer e Singo, stagione finita per entrambi, giocano Zima e Ansaldi. Le probabili formazioni di Verona-Torino (ore 18) SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Il Verona per cancellare la sconfitta contro il Milan nel turno precedente, il Torino per lasciarsi alle spalle il ko col Napoli. Le squadre allenate da Tudor e Juric si sfidano alle 18 al Bentegodi in uno dei quattro anticipi di oggi della 37^ e penultima giornata di Serie A. Il Verona è nono in classifica con 52 punti, il Torino invece è decimo a quota 47 punti.

Verona, out Barak: Lasagna verso la maglia da titolare leggi anche Lotta Europa e Conference League: il calendario Assenza importante nei gialloblù, che oltre allo squalificato Faraoni, sono costretti a rinunciare all’infortunato Barak: al suo posto è in vantaggio Lasagna per una maglia da titolare. Non è però da escludere l’ipotesi Bessa dal primo minuto o l’inserimento di Hongla a centrocampo e l’avanzamento sulla trequarti di Tameze. Sicuro del posto invece Caprari, così come Simeone. In difesa gioca Gunter con Ceccherini e Casale.

VERONA (3-4-2-1) La probabile formazione: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

Torino, stagione finita per Bremer e Singo Ivan Juric perde Bremer, colonna del suo Torino: per il difensore centrale stagione finita in anticipo per un infortunio alla caviglia. Oltre al brasiliano, out anche Singo – anche per lui stagione già terminata –, Buongiorno e Sanabria. Nel 3-4-2-1 granata spazio a Zima, Djidji e Rodriguez davanti a Berisha; sugli esterni giocano Ansaldi a destra e Vojvoda a sinistra, in mezzo Lukic con Mandragora. I due trequartisti che agiranno alle spalle dell’unica punta Belotti saranno Praet e Brekalo.