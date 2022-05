Un gol di Brekalo al 19' decide la partita del Bentegodi, con i granata dell'ex Juric che si portano a quota 50 punti in classifica, a due distanze dai gialloblù di Tudor. Partita caratterizzata dalle assenze per infortunio di Barak da una parte e Bremer e Singo dall'altra. Faraoni invece ha scontato il turno di squalifica e tornerà in campo all'Olimpico contro la Lazio