La 37^ giornata di Serie A si chiude allo Stadium, l'ultima in bianconero per Chiellini e Dybala davanti ai propri tifosi. Allegri lancia entrambi dall'inizio: la Joya con Bernardeschi e Morata dietro Vlahovic, il capitano accanto a Bonucci. In mezzo gioca Miretti con Locatelli, fuori Rabiot all'ultimo momento. Privo di Immobile, Sarri sceglie Cabral con Felipe Anderson e Zaccagni. C'è Cataldi in regia. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW