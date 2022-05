LE SCELTE DI GASPERINI



Se il Milan si gioca una fetta di scudetto, l'Atalanta va in campo per continuare ad inseguire un posto in Europa. Gian Piero Gasperini deve fare ancora a meno di Zapata, a disposizione ma in panchina, e schiera i suoi con un 3-4-2-1. Muriel scelto come terminale offensivo, accompagnato da Pasalic e Koopmeiners: panchina per Malinovskyi. Hateboer e Zappacosta sulle fasce, a centrocampo Pessina e Freuler, con De Roon arretrato in difesa accanto a Djimsiti e Palomino: Demiral in panca. In porta gioca Musso.

ph. @Atalanta_BC