Mourinho deve fare a meno di Mancini per squalifica: al suo posto c'è Kumbulla. Zaniolo torna dal 1' al fianco di Abraham. Soncin conferma il 3-5-2, ritrova Ampadu e sceglie Johnsen in attacco. Le probabili formazioni di Roma-Venezia, calcio d'inizio ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Ultima partita dell'anno all'Olimpico per la Roma. I giallorossi ospitano il Venezia, ultimo in classifica e a caccia di punti per tentare il miracolo salvezza. La squadra di José Mourinho, invece, vuole dimenticare la sconfitta contro la Fiorentina e ritrovare una vittoria che in campionato manca dal 10 aprile (2-1 contro la Salernitana). Due soli punti nell'ultimo mese che hanno fatto scivolare la Roma al sesto posto. Un piazzamento in Europa League da difendere in attesa della finale di Conference League contro il Feyenoord. Calcio d'inizio ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.