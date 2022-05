Lotta salvezza da brividi a 180 minuti dalla fine

Da quando la serie A è tornata a 20 squadre (stagione 2004-05) era già successo 4 volte che a due giornate dalla fine nessuno fosse ancora aritmeticamente retrocesso. Analizziamo ai raggi X come stanno le 6 squadre ancora in lotta per la salvezza

Paradiso e inferno hanno la stessa porta, ma il rischio di sbagliare ingresso in coda alla classifica è altissimo. Quest’anno il vero colpo di coda lo ha assestato la Salernitana, che dopo la sconfitta col Torino il 10 aprile era ultima in classifica: con 14 punti nelle ultime 6 giornate (recuperi inclusi), è salita al quart’ultimo posto e "vede" la salvezza: condizione atletica e morale al top sono spinte che nessuna delle altre concorrenti può vantare. Sicuramente non il Cagliari, che pareggiando proprio a Salerno a un secondo dalla fine ha interrotto una striscia di 7 sconfitte in 8 giornate. Calendario in salita, come l'ultimo tratto di strada del Genoa, che si è ripreso dallo shock per la sconfitta nel derby ma rischia grosso a Napoli.