LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - SAMPDORIA:

Giampaolo ha deciso di dare un'opportunità a Quagliarella come centravanti titolare, mettendo il fin qui inamovibile Caputo in panchina. Ancora out Sensi, è stata confermata la linea mediana vista nella sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio. In panchina sia Ekdal che Damsgaard, possibili pedine da utilizzare a gara in corso