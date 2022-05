Probabili formazioni di Atalanta-Empoli

Gasperini, che dovrà fare a meno di Muriel e Malinovskyi, si affida alla coppia d'attacco formata da Duvan Zapata e Boga. Andreazzoli non fa turnover e si prepara a scendere in campo con la squadra migliore. Atalanta-Empoli sarà visibile alle 20:45 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

L'Atalanta per centrare un posto in Europa, l'Empoli per chiudere al meglio il campionato. Sabato sera alle 20:45 bergamaschi e azzurri si affronteranno al Gewiss Stadium per gli ultimi novanta minuti della stagione 2021/22. Gasperini dovrà fare a meno dell'infortunato Muriel e dello squalificato Malinovskyi, mentre Andreazzoli, come dichiarato in conferenza stampa, schiererà la formazione migliore senza fare troppi esperimenti. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 253, in streaming su NOW e su Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).