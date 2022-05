Al Gewiss Stadium l'Atalanta affronta l'Empoli per l'ultima di campionato: la Dea deve ottenere un risultato migliore della Fiorentina per andare in Conference League. Gasperini si affida alla coppia Zapata-Boga, con Pasalic alle spalle. In difesa c'è De Roon, in mezzo gioca Koopmeiners. Andreazzoli sceglie La Mantia e Cutrone, con Henderson in appoggio. Diretta su Sky Sport Calcio. Disponibile su Sky Go, anche in HD

