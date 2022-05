L’Inter batte nettamente la Sampdoria, ma ai nerazzurri non basta per vincere il titolo. A San Siro grande atmosfera fin dal prepartita, poi la notizia dei 3 gol del Milan contro il Sassuolo già nel primo tempo spegne l’entusiasmo. Nella ripresa i nerazzurri trovano i gol: sblocca Perisic (che esulta mandando baci al pubblico ed esce poco dopo per infortunio), poi si scatena Correa con una doppietta in 2’. L’Inter chiude il campionato al secondo posto, a -2 dal Milan