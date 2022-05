L'allenatore nerazzurro alla vigilia del match contro la Samp, decisivo per lo scudetto: "Dovremo giocare alla grande per non avere rimpianti. Finora abbiamo fatto qualcosa di importante, lo scudetto sarebbe straordinario". E sul mercato: "Prossima settimana avrò un incontro con il club. Handanovic è un valore aggiunto, spero possa restare anche Perisic. Faccio affidamento su di lui anche per l'Inter che verrà" INTER CAMPIONE D'ITALIA SE... - LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Giocarsela fino in fondo, senza alcun rimpianto. È questa la ricetta per l'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia del match contro la Sampdoria. Un'ultima giornata decisiva nella lotta scudetto dove i nerazzurri non hanno il proprio destino in mano. Serve una vittoria contro i blucerchiati e, contemporaneamente, un passo falso del Milan contro il Sassuolo. "Sappiamo che ci sono 90 minuti da giocare alla grande per non avere rimpianti" ha detto l'allenatore in conferenza stampa.

Qual è l'istantanea della sua prima stagione a Milano? "Sarebbe un'istantanea a colori e non in bianco e nero come si pensava all'inizio. Abbiamo vinto trofei, espresso un bel gioco e tornati agli ottavi di Champions. Adesso siamo qui a giocarci lo scudetto. Vedo tanti colori per questa stagione". Come state vivendo questa vigilia? Quanto ci credete? "La squadra ha fatto una settimana come le altre. Sappiamo che ci sono gli ultimi 90 minuti da giocare alla grande per non avere rimpianti, sapendo che non dipende da noi. Dovremo dare il 120%, poi vedremo quello che succederà". Vista la sua esperienza nella lotta scudetto all'ultimo turno, domani cosa servirà? "Dobbiamo concentrarci su quello che dipende da noi, cioè la Sampdoria. Abbiamo visto che partita ha fatto contro la Fiorentina, sono salvi e liberi di testa. Hanno giocato la migliore partita degli ultimi mesi, sappiamo che il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa dalla Sampdoria. Abbiamo preparato la partita nel modo giusto e serio così come abbiamo fatto nelle precedenti 51 sfide". Quanto è importante la permanenza di Handanovic? Può accedere la stessa cosa con Perisic? "È il mio desiderio, la società lo sa. Handanovic è un valore aggiunto. Spero possa accadere la stessa cosa con Perisic che ha fatto una stagione straordinaria. Per queste cose ho un appuntamento con la società la prossima settimana. Faremo un bel meeting per la prossima stagione. Con la società c'è un rapporto aperto e franco, a campionato concluso ci ritroveremo e faremo il punto su tutto". Che voto dà alla stagione? "Non riesco a dare un numero. Penso a come siamo partiti all'inizio e gli obiettivi che ci eravamo posti. Sapevamo che non sarebbe stato un anno semplice, ma dal primo giorno ho capito che avremmo fatto qualcosa di importante. Abbiamo vinto due coppe e siamo qui a giocarci lo scudetto all'ultima giornata. È tutto aperto, il campionato può riservare sempre qualcosa. Il mio pensiero è rivolto alla Sampdoria, una partita da giocare nel migliore dei modi. Contro Cagliari e Udinese non era semplice, ma ho una squadra seria che ha disputato ottime partite". Come sta vivendo queste ore? "La sto vivendo con grandissima serenità, sia al campo con i miei giocatori che a casa con la mia famiglia. La squadra ha fatto una grandissima annata. Sarebbe straordinario vincere domani, ma sappiamo di aver dato tutto e regalato grandi soddisfazioni a un pubblico che ha meritato i due trofei vinti quest'anno. I tifosi non ci hanno mai abbandonato, anche quando sono mancati i risultati. Mi viene la pelle d'oca se penso alla serata di gennaio a San Siro per la Supercoppa e quella all'Olimpico di Coppa Italia davanti a 40.000 interisti". Ha programmato un voto in caso di scudetto? "In questo momento non ho pensato a nulla, vedremo". Senti che lo scetticismo iniziale sia svanito? "Noi allenatori siamo sempre sotto giudizio, com'è giusto che sia. So che percorso ho fatto insieme al mio staff. Strada facendo le responsabilità sono aumentate e siamo andati oltre le aspettative. Domani voglio viverla nel migliore dei modi. La squadra è concentrata e carica".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Scudetto deciso all'ultima giornata: i precedenti Saranno gli ultimi 90 minuti del campionato a decidere la vincitrice dello scudetto per la stagione 2021/22. Nella storia della Serie A in 27 occasioni il titolo si è giocato all'ultima giornata, di cui sei 6 prima della sospensione per la seconda guerra mondiale e 6 nell'era dei tre punti. Quante volte è riuscito il colpo di coda finale? Solo 4... SFIDA MILAN-INTER



A distanza di 12 anni dall'ultima volta lo scudetto si deciderà all'ultima giornata. Il Milan, nella partita in casa del Sassuolo, ha a disposizione due risultati su tre per aggiudicarsi il titolo in virtù degli scontri diretti a favore con l'Inter, costretta a battere la Samp e sperare in un ko dei cugini per confermarsi campioni d'Italia. Questa la situazione a 90 minuti dal termine: Milan: 83 punti Inter: 81 punti Di seguito tutte le volte che la corsa al titolo si è decisa all'ultima giornata, partendo dall'era dei tre punti a vittoria.. STAGIONE 1998/99 (3 punti a vittoria, spareggio in caso di arrivo a pari punti)



Situazione di classifica a 90 minuti dal termine: Milan: 67 punti Lazio: 66 punti Risultati ultima giornata: Perugia-Milan 1-2

Lazio-Parma 2-1 Classifica finale: Milan: 70 punti (campione) Lazio: 69 punti STAGIONE 1999/00 (3 punti a vittoria, spareggio in caso di arrivo a pari punti)



Situazione di classifica a 90 minuti dal termine: Juventus: 71 punti Lazio: 69 punti Risultati ultima giornata: Perugia-Juventus 1-0

Lazio-Reggina 3-0 Classifica finale: Lazio: 72 punti (campione) Juventus: 71 punti