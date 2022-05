Salernitana-Udinese, le probabili formazioni

Alle 21 partita decisiva in chiave salvezza all'Arechi. Con una vittoria, la squadra di Davide Nicola sarebbe salva senza dover guardare al risultato del Cagliari. In caso di pareggio e arrivo a pari punti con i sardi, sarebbe salva la squadra di Alessandro Agostini. Salernitana priva di Ederson e Sepe, nell'Udinese out Beto e Success Condividi

Un Arechi tutto esaurito per spingere la Salernitana alla salvezza. Contro l'Udinese la squadra allenata da Davide Nicola potrebbe conquistare un obiettivo che fino ad alcune settimane fa sembrava fuori portata. Con una vittoria i granata sarebbero salvi senza nemmeno dover guardare al risultato del Cagliari, unica concorrente rimasta in corsa e impegnata alla stessa ora a Venezia. In caso di parità a Salerno invece, ai tifosi toccherà sperare in una mancata vittoria dei sardi. In caso di arrivo a pari punti, infatti, a salvarsi sarebbe la squadra di Alessandro Agostini. Fischio d'inizio alle 21.

La probabile formazione della Salernitana leggi anche Nicola: "Avevamo il 7% di possibilità salvezza" Nicola deve fare a meno di Sepe tra i pali e Ranieri in difesa per infortunio mentre non fa parte della lista dei convocati nemmeno Ederson, squalificato. Torna Bohinen in regia nel 3-5-2, affiancato da Coulibaly e Zortea. In porta chance per Belec mentre l'attacco sarà affidato a Bonazzolie Djuric. Ballottaggio tra Ruggeri e Obi con quest'ultimo leggermente favorito.

SALERNITANA (3-5-2) la probabile formazione: Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Zortea, Obi; Bonazzoli, Djuric. All.: Nicola

La probabile formazione dell'Udinese approfondimento La classifica marcatori della Serie A Cioffi deve fare a meno di Beto e Success, infortunati, in attacco, ma recupera Becao in difesa dopo il turno di squalifica. Tra i pali, con Silvestri ko, ci sarà Padelli. Difesa affidata a Pablo Marì con Pereyra, Walace e Makengo in mezzo al campo. In attacco si va verso la conferma della coppia formata da Deulofeu e Pussetto.