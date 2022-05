Nicola: "Avevamo il 7% di possibilità salvezza"

Novanta minuti per centrare una salvezza che avrebbe quasi dell'incredibile. Quando Davide Nicola è arrivato sulla panchina della Salernitana la squadra era a -12 punti dalla quartultima posizione , adesso – a una giornata dalla fine – la classifica recita quartultimo posto a +2 sul Cagliari terzultimo. E alla vigilia della sfida contro l’Udinese che potrebbe valere la salvezza, Davide Nicola si è presentato in sala stampa con una maglietta con la scritta 7% : “Quando il presidente e il direttore mi hanno detto ‘abbiamo il 7%, noi vogliamo crederci e provarci’ a me sono venuti i brividi . La sfida era talmente motivante che non ci ho pensato un secondo. 7% è una percentuale che lascia poco all’immaginazione, è un salto nel vuoto in cui l’unico margine di salvezza è dato dalla capacità di convincersi di poter riuscire a volare. In questi mesi il percorso è stato piacevolmente intenso, il 16 aprile avevamo 12 punti di svantaggio e adesso siamo qui per sfruttare l’ultima partita per raggiungere qualcosa di davvero gratificante”, ha ammesso l’allenatore della Salernitana.

Vigilia anche per il Cagliari impegnato in trasferta contro il Venezia. "Dobbiamo dare il massimo, io per primo. Per me il Cagliari è qualcosa di eccezionale, in testa ho solo la consapevolezza che devo dare tutto per questo club. Mi aspetto di più da tutti, me compreso. Abbiamo capito che quanto fatto fino a oggi non basta", ha ammesso in conferenza stampa l’allenatore del Cagliari Agostini. Rossoblù che per salvarsi devono battere il Venezia e sperare in un risultato favorevole dal match tra Salernitana e Udinese: "Le motivazioni possono fare tanto, ognuno gioca per il suo obiettivo e noi non dovremo lasciare nulla di intentato. Ci stiamo giocando tutto e non possiamo tirarci indietro. Questa partita non possiamo permetterci di sbagliarla. Io, come tutti, ci auguriamo che questa storia finisca nel modo migliore. Sappiamo che non dipenderà solo da noi, però vogliamo dare tutto per questi colori, come personalmente ho sempre fatto perché rappresentano qualcosa di speciale ed eccezionale", ha concluso Agostini.