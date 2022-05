Probabili formazioni Sassuolo-Milan

Un risultato positivo per vincere il tricolore. È questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli che contro il Sassuolo al Mapei Stadium ha la possibilità di trionfare per la 19^ volta in campionato. Per farlo, però, Tonali e compagni dovranno uscire imbattuti dalla gara di Reggio Emilia valida per la 38^ e ultima giornata di Serie A in programma alle ore 18: ai rossoneri, infatti, basta solo un punto per ottenere l’aritmetica certezza del titolo senza bisogno di conoscere il risultato dell’Inter impegnata contro la Sampdoria. Sassuolo che fino a questo momento della stagione ha collezionato 50 punti.