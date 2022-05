Pioli: "I migliori finora, dimostriamolo domani"

LA CURIOSITÀ

Perché lo scudetto passa anche dai due Ferrari

Non si tratta delle “Rosse” (comunque impegnate anche loro domenica) bensì di due difensori, che avranno il compito di fermare gli attaccanti di Milan e Inter, in lotta a distanza per lo scudetto. A un “giro” dalla bandiera a scacchi, Gian Marco e Alex potrebbero rivelarsi decisivi nel rush finale per il titolo

Quattro Ferrari in scena domenica: due quelle in pista, a Barcellona, altri due in campo. Gian Marco e Alex, nessun legame di parentela tra i due, semplicemente un cognome molto diffuso in Italia, oltre che “importante”. Entrambi difensori centrali, però, e curiosamente scenderanno in campo alla stessa ora, le 18 di domenica, avversari rispettivamente di Milan e Inter che si contendono uno scudetto al fotofinish

Dalle loro parti passeranno di sicuro Giroud e Leao in un caso, Dzeko e Lautaro nell’altro. Ma come sono andati i due Ferrari in stagione fino a questo punto?