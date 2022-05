Il Milan si gioca in un Mapei Stadium tutto rossonero il match point scudetto contro i padroni di casa del Sassuolo. Nessuna sorpresa nell'XI iniziale della squadra di Pioli, a cui serve un punto per conquistare aritmeticamente il titolo indipendentemente dal risultato dell'Inter. Dionisi schiera il tridente con Berardi-Scamacca-Raspadori. Panchina per Traoré. Nel pre-partita premiati Maignan, Tonali e Pioli

