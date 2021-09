Hellas Verona-Roma 3-2: video, gol e highlights

Primo ko per Mourinho, prima vittoria per Tudor e per il Verona in un match emozionante. Apre la partita la magia di Pellegrini che segna col tacco. Nel secondo tempo succede di tutto: Barak pareggia e Caprari firma il 2-1 con un bel destro a giro in area nello spazio di cinque minuti. Poco dopo Ilic intercetta un cross di Pellegrini e infila il proprio portiere per il 2-2. Ma risolve il match Faraoni con un bellissimo destro da fuori area