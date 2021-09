La Lazio trova un punto contro il nuovo Cagliari targato Mazzarri. La squadra di Sarri sblocca il risultato sul finale del 1° tempo con Immobile, alla rete numero 5 in campionato. Pochi secondi dopo l'inizio della ripresa il pareggio di Joao Pedro, che sfrutta un assist al bacio di Marin. A far assaporare il gusto di una possibile vittoria a Mazzarri al ritorno in A dopo 595 giorni è Keita con il più classico dei gol dell'ex. Ma a mettere le cose a posto per i biancocelesti ci pensa Cataldi, entrato a gara in corso