Le dichiarazioni di Spalletti nel pre-partita: "Quando ci si mette il sentimento, la vita trascorsa è sempre un piacevole ricordo. Qui ho trovato una città equilibrata, tifosi che sapevano come comportarsi allo stadio, proprietà che sapeva come fare il suo lavoro. Per cui sono stato agevolato: è una partita importante per noi, ma anche per l'Udinese perché se vincono sono in testa. Da qui si capisce l'insidia della partita, noi chiamandoci Napoli dobbiamo tentare sempre di andare a vincere la partita. La bravura sarà nel saper cogliere i momenti"