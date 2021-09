La Lega Serie A ha assegnato il gol del vantaggio del Napoli sul campo dell'Udinese a Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha toccato in maniera decisiva, prima della linea di porta, il pallone calciato da Lorenzo Insigne, che aveva superato Silvestri con un pallonetto. Per Osimhen è il primo gol in questo campionato

Decisivo il tocco di Osimhen

L'episodio è avvenuto al 24', quando Insigne è stato lanciato in profondità da Mario Rui. Il capitano del Napoli, scattato sul filo del fuorigioco, ha superato il portiere dell'Udinese Silvestri in uscita con un tocco morbidissimo indirizzato verso la porta sguarnita. Ma a pochi centimetri dalla linea è arrivata la zampata decisiva di Osimhen, che ha spinto il pallone in rete per la gioia dei tifosi azzurri. Inizialmente il tocco del numero 9 era sembrato ininfluente, complice anche l'esultanza di Insigne, convinto di essere l'autore della rete dello 0-1. Ma poco dopo è arrivata la precisazione della Lega Serie A: il gol è di Osimhen, al primo centro in questo campionato.