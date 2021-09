Al Gewiss Stadium il Sassuolo prova a riscattare il ko contro il Torino al cospetto di un'Atalanta che è reduce dal successo sulla Salernitana. Gasperini manda in campo Koopmeiners dal 1', in attacco Zapata e Malinovskyi. Nel Sassuolo Dionisi ne cambia 6: Defrel dal 1', a centrocampo gioca Magnanelli. In difesa spazio a Ayhan, Muldur e Kyriakopoulos Diretta su Sky Sport Calcio 202 e SkyS port 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD