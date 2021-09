La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto.