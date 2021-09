Alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari ed Empoli. Mazzarri conferma Keita come partner di Joao Pedro in attacco. Titolare anche Nandez , in difesa tocca a Walukiewicz come esterno. Andreazzoli sceglie Pinamonti e Di Francesco in avanti, con Henderson alle loro spalle. In mezzo al campo chance per Zurkowski.