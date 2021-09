Le scelte di formazione: Verona

Tre cambi per Tudor rispetto alla gara vinta contro la Roma, uno per reparto. In difesa Magnani prende il posto di Ceccherini, completando il pacchetto a 3 con Dawidowicz e Gunther. A centrocampo c'è Hongla in mezzo al posto di Bessa: accanto a lui confermato Ilic, così come gli esterni Faraoni e Lazovic. Barak e Caprari sulla trequarti alle spalle di Kalinic, preferito a Simeone