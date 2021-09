In attesa del Chelsea in Champions, i bianconeri cercano la prima vittoria casalinga in campionato. Ben 6 novità per Allegri dopo il successo al Picco: c'è Perin tra i pali, recuperato Chiesa con Bernardeschi sulla fascia opposta. Si rivedono dall'inizio anche Morata e Locatelli oltre ai terzini Cuadrado e Alex Sandro. D'Aversa si affida al tandem Caputo-Quagliarella, spazio per Ekdal e Depaoli oltre a Murru. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD e in 4K