Si interrompe nel peggiore dei modi la partita della Joya, autore del gol che ha sbloccato il risultato all'Allianz Stadium contro la Samp: l'argentino ha lasciato il campo in lacrime dopo venti minuti di gioco, cambio forzato per Allegri e pessima notizia in vista della sfida con il Chelsea in Champions

Pessima notizia in casa Juve: dopo venti minuti un problema muscolare costringe al forfait Paulo Dybala, che aveva sbloccato il risultato contro la Samp segnando un bel gol al 10' con un mancino da fuori area. Il capitano bianconero lascia il campo in lacrime, la sua reazione è il campanello d'allarme più preoccupante in attesa dell'esito degli esami che lo attenderanno per valutare dal punto di vista medico l'entità dell'infortunio. Massimiliano Allegri sembra destinato a dover fare a meno di Dybala per la sfida di mercoledì (29 settembre, ore 21 all'Allianz Stadium) contro il Chelsea, valida per la seconda giornata del gruppo H della fase a gironi di Champions League. A rischio anche il prossimo impegno di campionato, il derby con il Toro in programma il 2 ottobre alle 18.