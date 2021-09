In attesa del Chelsea in Champions, i bianconeri superano 3-2 la Sampdoria e conquistano la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Al 10' apre Dybala, che esce in lacrime dieci minuti dopo per un problema muscolare. Prima dell'intervallo ecco il rigore di Bonucci e il colpo di testa di Yoshida. Il tris è di Locatelli prima del sinistro di Candreva nel finale. Ora per la squadra di Allegri c'è il Chelsea in Champions

PAGELLE