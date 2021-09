Mourinho recupera Vina e punta su El Shaarawy

Come previsto sarà Stephan El Shaarawy a sostituire lo squalificato Lorenzo Pellegrini tra i giallorossi. Il Faraone si muoverà sulla linea di Mkhitaryan e Zaniolo, alle spalle di Abraham. In difesa confermata la coppia Mancini e Ibanez, s inistra recuperato Vina. José Mourinho ha commentato le sue scelte di formazione: "Di Pellegrini ce n'è uno, però mi fido degli altri, la rosa è ampia per questo, per far fronte alle indisponibilità. Una indisponibilità ingiusta, ma questo ora dobbiamo dimenticarlo".