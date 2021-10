Napoli, la formazione ufficiale

Dopo il turnover nella sfortunata partita di Europa League contro lo Spartak (in campo Meret, Manolas, Politano, Elmas e Petagna), Luciano Spalletti si affida alle certezze per tenersi la testa della classifica in vista del posticipo tra Atalanta e Milan. Torna Ospina in porta, Rrhamani in difesa con Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo con Anguissa e Fabian Ruiz c’è Zielinski. In avanti Lozano e Insigne con Osimhen