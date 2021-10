Le scelte di Castori

La notizia è il ritorno dall’inizio di Ribery, schierato sulla trequarti alle spalle di Simy (preferito a Djuric) e Gondo. Kastanos arretra a centrocampo dove a farne le spese è Di Tacchio, rimpiazzato in regia da Lassana Coulibaly. Non cambia la difesa, conferme per i terzini Gyomber e Ranieri