Le parole di Igli Tare nel pre-partita:

"L'esclusione di Luis Alberto? L'allenatore ha scelto di far giocare Basic, senza nessun dramma. Penso che Sarri veda come si allenano e di conseguenza sceglie. Stasera per Simone Inzaghi e il suo staff sarà una serata speciale: hanno fatto uno splendido lavoro per cinque anni e meritano i nostri ringraziamenti. Basic è un giocatore che inizialmente ha fatto fatica, bravo l'allenatore ad inserirlo con calma. Vogliamo avere un centrocampo dinamico, se qualcuno non fa il suo diventa un problema per la squadra. Il caos dei nazionali? E' difficile preparare una partita così importante senza tanti giocatori fino all'ultimo. Chi ci rimette sono le società, va rivisto qualcosa"