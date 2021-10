Pioli, Milan: “È una partita che riserva molte difficoltà, affrontiamo un avversario che sta bene di gambe e di testa. Noi come sempre proviamo a fare bene in tutte le partite. La formazione? Per quello che ho visto in questi giorni questa è la squadra migliore possibile. Giroud lo conosciamo bene, sappiamo quanto può essere importante per noi. Dobbiamo giocare con energia e intensità".