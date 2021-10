L'ottava giornata del campionato di Serie A si conclude con la sfida del Penzo tra Venezia e Fiorentina. Italiano scioglie il dubbio tra Gonzalez e Sottil e dà fiducia a quest'ultimo nel tridente con Vlahovic e Callejon. Per Zanetti diversi cambi: in porta gioca Romero, in difesa spazio per Haps e in avanti ci sarà Aramu con Johnsen e Henry. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD