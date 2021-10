Dopo la sconfitta in Champions contro il Manchester United, l'Atalanta prova a ripartire in campionato contro l'Udinese. Gasperini in emergenza: De Roon gioca in difesa, anche Maehle è out. A sinistra gioca Pezzella. In attacco Ilicic e Zapata, supportati da Malinovskyi. Muriel parte dalla panchina. Gotti con Molina nel tridente assieme a Beto e Pussetto. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD