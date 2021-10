La 9^ giornata di Serie A si chiude con il big match di San Siro tra Inter e Juventus. Inzaghi ritrova Calhanoglu dal 1' (Vidal out per influenza), in avanti spazio alla coppia Dzeko-Lautaro, mentre in difesa torna Bastoni. Allegri opta per la difesa a 3 composta da Danilo, Bonucci e Chiellini. In attacco Kulusevski è il partner di Morata. Calcio d'inizio alle 20.45