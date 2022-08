Per l'esordio stagionale Gasperini deve rinunciare al brasiliano Ederson, infortunatosi qualche giorno fa, e si affida al suo usato sicuro, Zapata-Muriel. In difesa lanciato Okoli. Nella Sampdoria priva di Candreva, partito per Salerno, il posto a destra viene preso da Leris. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go anche in HD

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI