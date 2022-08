L’Inter inizia il suo campionato dalla trasferta del Via Del Mare, contro il neopromosso Lecce. Inzaghi riparte dalla coppia Lukaku-Lautaro, Brozovic ha recuperato dal fastidio accusato in settimana e parte titolare. In difesa c'è Dimarco al posto di Bastoni, a destra Darmian preferito a Dumfries. Nel Lecce Ceesay al centro del tridente. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD