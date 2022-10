Dopo la serata di Champions al Camp Nou, l'Inter torna a pensare al campionato. Inzaghi conferma Onana tra i pali (prima a San Siro in campionato per lui), in difesa Acerbi al posto di Bastoni. Correa è disponibile ma parte dalla panchina: davanti ancora Dzeko-Lautaro. Nicola, senza Maggiore e Radovanovic, lancia Dia dal 1' accanto a Piatek. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 ma anche in 4K su Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD