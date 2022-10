statistiche

Salvador Ferrer e M’Bala Nzola sono gli unici due reduci in casa Spezia tra quelli in campo nel 3-2 al Picco sulla Cremonese dell’11 febbraio 2020 in Serie B (ultimo confronto in Liguria tra le due squadre): l’attaccante angolano segnò all’84° di quel match la rete decisiva per la vittoria ligure