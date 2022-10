statistiche

Thiago Motta è rimasto imbattuto in entrambe le partite da allenatore in casa del Napoli in Serie A: pareggio 0-0 contro il Genoa nel novembre 2019 e vittoria 1-0 con lo Spezia nel dicembre 2021. In particolare due dei suoi quattro clean sheets ottenuti in trasferta da tecnico sono arrivati proprio contro gli azzurri