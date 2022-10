Le scelte di Gasperini

Margine di scelta decisamente più alto per Gian Piero Gasperini, che rispetto alle ultime uscite recupera diversi calciatori. L'allenatore nerazzurro decide comunque di confermare quasi in toto gli uomini più utilizzati nelle ultime settimane: in porta dunque ancora Sportiello, con Musso rientrato dopo l'infortunio allo zigomo e pronto per sedersi in panchina. Scalvini, Demiral e Okoli nella linea difensiva, in panchina torna a disposizione Djimsiti. In mezzo al campo confermatissima la coppia De Roon-Koopmeiners, con Soppy e Hateboer sulle fasce. In avanti Pasalic a sostegno di Lookman e Muriel: Malinovskyi ancora in panchina, dove si rivede anche Zapata pronto eventualmente a subentrare a gara in corso dopo l'infortunio che lo ha limitato in questo inizio di stagione