Il match del Franchi chiude il sabato dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Inzaghi sceglie Correa come partner di Lautaro in avanti. A destra Darmian, a sinistra Dimarco. Italiano manda in campo Cabral. Giocano Duncan e Martinez Quarta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD