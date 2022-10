La sfida della Dacia Arena apre la domenica dell'undicesima giornata di campionato. Sottil lancia ancora Samardzic titolare a centrocampo, mentre in attacco Success è preferito a Beto. Juric risponde con Pellegri centravanti, supportato dal tandem Miranchuk-Vlasic. Ancora fuori Singo, mentre in difesa si rivedono Zima e Buongiorno. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD